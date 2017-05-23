У Москві проводять обшуки у центрах сучасного мистецтва

Російські правоохоронні органи провели обшуки у театрі "Гоголь-центр" та у центрі сучасного мистецтва "Винзавод".

Про це повідомляє Укрінформ.

На даний час співробітники правоохоронних органів вилучають документацію і досліджують комп'ютери й техніку на "Винзаводі". За словами співробітників, у Центрі знаходяться люди в штатському, а також співробітники у формі, яких привезла "Газель" з тонованим склом і закритими папером номерами.

Обшуки проходять також у колишнього керівника держпідтримки мистецтва Міністерства культури РФ Софії Апфельбаум, яка працює зараз директором Рамта (Російського академічного молодіжного театру).

Обшук проводиться за тією ж справою, що і у режисера Кирила Серебренникова. Співробітники ФСБ сьогодні зранку провели обшук у режисера вдома і відвезли його на допит.

Російські правоохоронці заявили, що справа стосується розкрадання бюджетних коштів 2014 року.

Зазначимо, 2014 року Апфельбаум укладала з Серебренниковим контракт про виділення 66,5 мільйона рублів на культурологічний проект "Платформа".