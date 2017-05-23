У Південній Кореї розпочався судовий процес над екс-президенткою

У Сеулі у вівторок, 23 травня, відбулося перше засідання у кримінальній справі колишньої президентки країни Пак Кин Хє, повідомляє DW.

Під час засідання Пак Кин Хє відкинула усі звинувачення у корупції та заявила, що має "таку саму позицію", як і її адвокати.

Очікується, що судовий процес триватиме кілька місяців. Після першого судового засідання підсудну в супроводі охоронців відвезли на автобусі до слідчого ізолятора.

Пак Кин Хє закидають корупційні злочинів, серед яких вимагання десятків мільйонів доларів США пожертв від великих підприємств для створення двох благодійних фондів. Цими фондами керувала подруга президентки Цой Сун Сіль, яка уже постала перед судом. Адвокати екс-президентки наполягають на тому, що їхня підзахисна не отримала "жодних грошових вигод" від зазначених фондів.

Нагадаємо, Пак Кин Хе і голові Lotte Group Син Дон Біну пред'явили звинувачення в хабарництві у квітні.