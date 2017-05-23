У штаті Вашингтон визнали Голодомор в Україні геноцидом

Сенат штату Вашингтон (США) схвалив резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Про це повідомляє посольство України в США.

"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", - йдеться у резолюції.

Рішення про схвалення резолюції було прийнято одноголосно. Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа.

Участь у слуханнях взяв Почесний консул України в Сіетлі Валерій Голобородько, який передав лист-подяку Посла України в США Валерія Чалого Лейтенант-губернатору штату Вашингтон, Президенту Сенату Сайрусу Хабібу.

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада боротиметься за дотримання прав усіх жителів окупованого Криму.