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Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, гетьман України (у вигнанні)

У штаті Вашингтон визнали Голодомор в Україні геноцидом

23 травня, 2017 - 09:20
Фото з Facebook Embassy of Ukraine in the USA

Сенат штату Вашингтон (США) схвалив резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Про це повідомляє посольство України в США.

"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", - йдеться у резолюції.

Рішення про схвалення резолюції було прийнято одноголосно. Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа.

Участь у слуханнях взяв Почесний консул України в Сіетлі Валерій Голобородько, який передав лист-подяку Посла України в США Валерія Чалого Лейтенант-губернатору штату Вашингтон, Президенту Сенату Сайрусу Хабібу.

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що Канада боротиметься за дотримання прав усіх жителів окупованого Криму.

Джерело: День
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