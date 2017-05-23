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У Тернополі відзняли соціальний ролик про заробітчанство (відео)

23 травня, 2017 - 17:09
Скріншот з відео

У Тернополі відзняли соціальний ролик на одну з найактуальніших соціальних проблем сьогоднішньої України  - заробітчанство. У ньому протиставляється дві події: як наші українці важко заробляють копійку на чужині у той час, коли вдома, в Україні, є багато вільних вакансій.

Знімали ролик у рамках проведення гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда», який відбудеться у Тернополі н Зелені свята 2-4 червня. Причому весь фестиваль пройде під гаслом «Українці, повертайтеся додому!».

Чи вдасться організаторам фестивалю привернути увагу заробічан наразі невідомо. Проте за добу, після поширення ролика, лише у фейсбуці його переглянуло більше 5000 людей.

Посилання на соцмережі: https://www.facebook.com/galychdefilyada

Джерело: День
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