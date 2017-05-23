У Варшаві на аукціоні зібрали кошти для дітей з зони АТО

У Варшаві відбувся благодійний аукціон, у результаті якого зібрали кошти для допомоги дітям з дитячих будинків у Маріуполі, Красноармійську і Миколаєві, а також для лікування в Польщі дітей, які стали жертвами збройного конфлікту на Донбасі.

"Завдяки зусиллям усіх присутніх вдалося зібрати 12600 злотих (близько 3,4 тис. дол.), які як завжди буде призначено на акцію "Діти Майдану — порятунок", зокрема на допомогу нашим підопічним з дитячих будинків на сході України й лікування дітей з України в Польщі",- повідомили організатори, передає Укрінформ.

У заході взяли участь близько 100 осіб, зокрема політики, дипломати, бізнесмени, діячі культури, представники української діаспори тощо.

Організаторами аукціону, який відбувся під патронатом Посольства України в Польщі і Польсько-української господарчої палати, були Товариство друзів України і Товариство українських студентів у Польщі.

Це вже другий рік поспіль Товариство друзів України разом з партнерами організовує такий благодійний аукціон.

У цьому році проведення аукціону супроводжувалося концертом, в якому участь взяли українські та польські артисти й музиканти, а також показом колекції моди.

Учасники аукціону могли придбати також так звані “цеглинки” і взяти участь у конкурсі з виграшу цінних подарунків.

Серед лотів на аукціоні були, наприклад, футболки з підписами Андрія Шевченка й Артема Федецького, м'яч з підписом колишнього гравця збірної Польщі Єжи Дудека, картини художників, вироби ручної роботи та багато інших.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда переконаний, що Україна та Польща можуть спільно збудувати успішне майбутнє, засноване на повазі і почутті солідарності.