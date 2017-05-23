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У Ємені під час спецоперації США убили 7 бойовиків "Аль-Каїди"

23 травня, 2017 - 11:38
Фото Reuters

Сімох бойовиків "Аль-Каїди" було вбито під час розвідувального рейду військ спецназу Сполучених Штатів Америки, спрямованого проти терористичної організації передає Reuters.

"Бойовики були вбиті "за допомогою стрільби зі стрілецької зброї і точних повітряних ударів" у губернаторстві Маріб, за підтримки уряду Ємену", - йдеться у заяві Центрального командування США.

Дві офіційні особи США, виступаючи на умовах анонімності, повідомили виданню, що про втрати в США поки не відомо. Рейд було проведено за 40-45 км на північ від місця іншого рейду США, який відбувся в кінці січня.

Один з офіційних представників США заявив, що у ході рейду не було жодних повідомлень про жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, через війну у Ємені життя майже півмільйона дітей перебувають під загрозою.

 
              
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