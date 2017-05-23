Україна готує скаргу до ІКАО щодо порушення РФ конвенції про авіацію

Україна готує до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) заяву про порушення Російською Федерацією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та керівних документів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон за підсумками зустрічі з президентом Ради ІКАО Олумуіва Бенардом Аліу та директором Європейського/Північноатлантичного бюро ІКАО Луїшом Фонсека де Альмейда.

Основною темою зустрічі стало підвищення безпеки авіаційного простору. За словами Кістіона, Україна за останній час досягла значного прогресу у цьому питанні, але нам необхідно сприяння міжнародних інституцій для нормалізації потоків над Кримом та Чорним морем.

"Україна готує до Ради ІКАО заяву про порушення Російською Федерацією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та керівних документів. Закликав керівництво ІКАО до дієвих заходів для припинення порушень стандартів та рекомендованої практики ІКАО з боку РФ та скасування публікації аеронавігаційної інформації стосовно міжнародного повітряного простору Сімферопольського району", - зазначив Кістіон.

"Крим – це Україна, і ми розраховуємо на підтримку Міжнародної організації цивільної авіації у питанні нормалізації авіапотоків над півостровом", - наголосив він.

Також Кістіон повідомив, що українська сторона домовилася про підтримку керівництва ІКАО щодо відкриття Офісу України при Раді ІКАО для вирішення нагальних питань в рамках існуючих політичних реалій.