Україна очікує телефонної розмови лідерів "нормандської четвірки", - Геращенко

Україна очікує на телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки" та на зустріч після узгодження графіків.

Про це повідомила перша заступниця Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Дуже важливо, що і Президент України, і канцлер Німеччини (Ангела, - ред.) Меркель виступають за активізацію нормандського формату. Це означає, що ми дуже чекаємо, що має відбутися телефонна розмова лідерів нормандського формату. І, звичайно, коли графіки будуть збігатися, чекатимемо і зустрічі", - сказала Геращенко.

Вона зазначила, що 90% розмов під час зустрічі Порошенка і Меркель було присвячено ситуації на Донбасі та нормандському формату.

"Українська сторона очікує телефонної розмови лідерів Франції та України", - наголосила вона.