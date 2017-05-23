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Україна очікує телефонної розмови лідерів "нормандської четвірки", - Геращенко

23 травня, 2017 - 13:42
Фото: 112 Україна

Україна очікує на телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки" та на зустріч після узгодження графіків.

Про це повідомила перша заступниця Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Дуже важливо, що і Президент України, і канцлер Німеччини (Ангела, - ред.) Меркель  виступають за активізацію нормандського формату. Це означає, що ми дуже чекаємо, що має відбутися телефонна розмова лідерів нормандського формату. І, звичайно, коли графіки будуть збігатися, чекатимемо і зустрічі", - сказала Геращенко.

Вона зазначила, що 90% розмов під час зустрічі Порошенка і Меркель було присвячено ситуації на Донбасі та нормандському формату.

"Українська сторона очікує телефонної розмови лідерів Франції та України", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що альтернативи Мінським угодам щодо ситуації на Донбасі немає.

 
    
Джерело: УНН
          
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