Україна очікує телефонної розмови лідерів "нормандської четвірки", - Геращенко

Україна очікує на телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки" та на зустріч після узгодження графіків.
Про це повідомила перша заступниця Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Дуже важливо, що і Президент України, і канцлер Німеччини (Ангела, - ред.) Меркель виступають за активізацію нормандського формату. Це означає, що ми дуже чекаємо, що має відбутися телефонна розмова лідерів нормандського формату. І, звичайно, коли графіки будуть збігатися, чекатимемо і зустрічі", - сказала Геращенко.
Вона зазначила, що 90% розмов під час зустрічі Порошенка і Меркель було присвячено ситуації на Донбасі та нормандському формату.
"Українська сторона очікує телефонної розмови лідерів Франції та України", - наголосила вона.
Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що альтернативи Мінським угодам щодо ситуації на Донбасі немає.