Україна працює над відновленням повітряного простору Чорного моря, - Омелян

Україна спільно з ICAO (Міжнародною організацією цивільної авіації) працює над відновленням контролю над повітряним простором над Чорним морем.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з президентом Ради ICAO Олумуіва Бенардом Аліу та директором Європейського та Північноатлантичного бюро ICAO Луішем Фонсека де Алмейдою, передає прес-служба МІУ.

"Україна вживає всіх можливих заходів для забезпечення безпеки міжнародної аеронавігації, Україна має технічну та операційну спроможність забезпечувати надання аеронавігаційного обслуговування, згідно зі стандартами та рекомендованою практикою ICAO у міжнародному повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними угодами покладено на Україну", - підкреслив Омелян.

За його словами, прийнятний для України сценарій нормалізації повітряного руху у міжнародному просторі базується на чинних міжнародних договорах та передбачає надання аеронавігаційного обслуговування Україною, як це було до 2014 року.

При цьому головною перепоною для цього є нелегітимні публікації аеронавігаційної інформації стосовно міжнародного повітряного простору Сімферопольського РПІ (району польотної інформації).

"Ми чекаємо на офіційний висновок аудиту ICAO у червні. Попередні оцінки дають можливість говорити, що Україна його пройшла найкраще серед східноєвропейських держав", - наголосив голова МІУ.

У свою чергу президент Ради ICAO висловив сподівання на те, що Україна стане членом Ради ІСАО вже у 2019 році після ратифікації протоколу щодо збільшення країн-членів.