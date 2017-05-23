"Укрзалізниця" з 1 серпня запустить поїзд Львів-Краків

З 1 серпня "Укрзалізниця" планує відправити в перший рейс поїзд Львів – Краків.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун, повідомляє прес-служба відомства.

"Працюємо над запровадженням залізничного сполучення з Краковом. Можливо, приймемо пропозицію польських колег та реалізуємо проект за допомогою системи розсувних візків SUW-2000. Наразі вивчаємо варіанти", - сказав Балчун.

Він додав, що українські залізничники активно працюють над покращенням міжнародного сполучення із сусідніми країнами.

"Безвіз відкриває перед нами нові перспективи, і Укрзалізниця має намір активно освоювати ринок міжнародних залізничних перевезень. Після Кракова плануємо зв’язати поїздом Чернівці з Румунією та інші проекти", - додав Балчун.