Уряд прийняв рішення ліквідувати Держепідемслужбу

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу. Про це йдеться на сайті Кабміну. у постанові №348 від 29 березня 2017 року.

У рішенні йдеться про недоцільність функціонування цієї служби. Як пояснили у Кабміні, існує достатня кількість інших органів, які добре виконують функції служби. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я, Державна служба з питань праці та Державна служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Для припинення існування Державної санітарно-епідеміологічної служби буде створена спеціальна ліквідаційна комісія. Головуючим комісії призначений керівник Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа.

Київський апеляційний адмінсуд постановив від 8 лютого 2016 року виконання вищезгаданого рішення. Також він скасував рішення про реорганізацію Держепідемслужби. Відтепер вона ввійде до складу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні заявив, що система електронних закупівель ProZorro з моменту впровадження заощадила для державного бюджету 24 млрд грн.