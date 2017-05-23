Уряд розширить список професій дострокового виходу на пенсію

Пенсійна реформа передбачає розширення списків професій, які мають право на достроковий вихід на пенсію.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Еспресо.TV.

"У нас є шкідливі професії, наприклад, шахтарі або сталевари, які не можуть працювати 25 років у печі, там зовсім інші умови і зовсім інші наслідки для здоров'я працівників. Так от, є список 1 і список 2, у минулому році вони були трохи скорочені, але зараз ця реформа дає нам можливість ці списки не просто зберегти, а й розширити", - сказав він.

Гройсман зазначив, що спеціальні пенсії будуть збережені щодо військових відповідно до їхніх заслуг щодо захисту Батьківщини.

Нагадаємо, 1 травня пенсія в Україні зросла на 65 гривень.