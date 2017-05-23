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В Афганістані у результаті нападу талібів загинули 10 солдатів

23 травня, 2017 - 15:08
Фото AFP

На півдні Афганістану 10 солдатів загинули, ще дев’ять поранені під час нападу бойовиків з угруповання "Талібан"  на військову базу в провінції Кандагар.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією Міністерства оборони Афганістану, напад стався у ніч на 23 травня. Бій тривав кілька годин. 12 нападників загинули, заявили військові.

В останні тижні в Афганістані активізувалися таліби.

Сполучені Штати розглядають питання про збільшення числа своїх військових радників в Афганістані з трьох по п’яти тисяч.

Нагадаємо, 21 травня в Афганістані в результаті атаки бойовиків загинули 20 поліцейських

Джерело: Радіо Свобода
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