В Афганістані у результаті нападу талібів загинули 10 солдатів

На півдні Афганістану 10 солдатів загинули, ще дев’ять поранені під час нападу бойовиків з угруповання "Талібан" на військову базу в провінції Кандагар.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією Міністерства оборони Афганістану, напад стався у ніч на 23 травня. Бій тривав кілька годин. 12 нападників загинули, заявили військові.

В останні тижні в Афганістані активізувалися таліби.

Сполучені Штати розглядають питання про збільшення числа своїх військових радників в Афганістані з трьох по п’яти тисяч.

Нагадаємо, 21 травня в Афганістані в результаті атаки бойовиків загинули 20 поліцейських.