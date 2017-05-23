В Україні сьогодні стартує основна сесія ЗНО

У вівторок, 23 травня, тестуванням з української мови і літератури розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Абітурієнтів допускатимуть до пункту тестування з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього незалежного оцінювання - 11:00.

Для входу учасникам необхідно мати з собою сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, запрошення-перепустку для участі в ЗНО, яку учасники мали самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У Центрі рекомендують заздалегідь ознайомитися з маршрутами доїзду до пунктів проведення ЗНО, що розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

На виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи - 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 104. Результат виконання тесту буде зарахуватися випускникам загальноосвітніх навчальних закладів як оцінка державної підсумкової атестації.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин: українська мова, література та власне висловлення.

Результат виконання завдань частини 1 і 3 зараховується як державна підсумкова атестація.

Результат виконання усієї сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.