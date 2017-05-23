Верховна Рада ухвалила закон про інклюзивну освіту

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".

Як повідомляє Укрінформ, за ухвалення відповідного закону проголосували 297 народних депутатів.

Закон регулює доступ людей з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у навчальних закладах. Зокрема, закріплюється право на освіту осіб з особливими освітніми потребами і надається їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі безоплатно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від "встановлення інвалідності".

Також законом передбачається можливість запровадження дистанційної та індивідуальної форми навчання; визначаються поняття "особа з особливими освітніми потребами", "інклюзивне навчання"; надається можливість особам з особливими освітніми потребами отримати психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу, створити для таких осіб інклюзивні та спеціальні групи (класи) у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відповідний законопроект було внесено до парламенту Президентом і визначено як невідкладний. Розроблено документ відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Представляючи законопроект, представник Президента в Раді Ірина Луценко наголосила, що на сьогодні в Україні близько 10% дітей потребують реалізації вказаних прав.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який дозволяє забезпечити продовження розвитку інклюзивної освіти для 10% дітей в Україні.