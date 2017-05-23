Відвідуваність "Вконтакте" за 5 днів знизилася на 3 млн візитів

Відвідуваність соціальної мережі "Вконтакте" за 5 днів в Україні знизилася на 3 млн візитів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дані SimilarWeb.

Згідно з даними на 20 травня, відвідуваність соціальної мережі "Вконтакте" (vk.com) в Україні впала на 3,35 млн візитів за 5 днів блокування доступу.

До введення санкцій щоденна відвідуваність соцмережі українцями складала в середньому 10,1 млн візитів. 20 травня українські користувачі відвідали соціальну мережу 6,75 млн разів.

Російська соціальна мережа "Однокласники" (ok.ru) втратила приблизно 1,67 млн візитів з майже 4,6 млн.

Відвідуваність російського інтернет-порталу yandex.ua знизилася на 2 млн візитів з 6 млн.

Портал mail.ru відвідали на 1,22 млн разів менше при загальній середній відвідуваності 4,62 млн.

Раніше "День" писав про те, як ринок реагуватиме на заборону соціальних мереж в Україні.