Вибух у Манчестері: 22 загиблих, 59 поранених (оновлюється)

У результаті вибуху в концертній залі в центрі британського Манчестера загинули щонайменше 19 людей, ще 59 отримали поранення. Поліція розглядає трагедію як теракт.

Про це повідомляє ВВС Україна.

За заявою поліції міста, у понеділок, 22 травня, приблизно о 22:35 за місцевим часом стали з'являтися повідомлення про те, що сотні глядачів у паніці покинули концертну залу Manchester Arena в центрі міста після звуку, схожого на вибух. Деякі очевидці повідомляють, що чули два гучних хлопки. Інші кажуть про один гучний звук.

У цей час в Manchester Arena закінчувався концерт американської поп-співачки Аріани Гранде.

Один з очевидців розповів, що вибух стався відразу після того, як співачка закінчила виступ і глядачі попрямували до виходу з зали.

Поліція оприлюднила заяву з закликом до людей не наближатися до концертної зали.

Радіо Свобода повідомляє, що на момент вибуху в залі були присутні 22 тисячі глядачів, що прийшли на концерт американської поп-зірки Аріани Гранде. Надзвичайна подія сталася біля кас, де продають квитки, відразу по завершенні виступу співачки. Натовп глядачів у паніці кинувся до виходів.

До Manchester Arena з’їхалися десятки карет швидкої допомоги, а також бригади пожежних, у концертному комплексі працюють сапери. Прилеглі райони патрулює поліція, розташований поблизу вокзал евакуювали.

За непідтвердженими повідомленнями одразу двох анонімних американських чиновників, на які посилається ВВС, бомбу в дію привів смертник.

Прем'єр-міністерка Британії Тереза Мей заявила, що думками з постраждалими в інциденті, який поліція трактує як "жахливу терористичну атаку".

"Ми працюємо, щоби встановити усі деталі події. Наші думки з жертвами цього інциденту та їхніми сім'ями", - сказала Мей.

Міністерство закордонних справ України заявило, що консул перевіряє, чи немає серед постраждалих унаслідок вибуху в Манчестері українців. Про це йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

За повідомленням транспортної поліції Манчестера, вибух стався у холі концертної зали, яка з'єднана з залізничною та трамвайною станцією "Вікторія"

Невдовзі після вибуху станцію закрили, усі поїзди скасували

Manchester Arena - найбільша крита зала Манчестера, яка може вмістити близько 18 тисяч глядачів.

23-річна американська поп-зірка Аріана Гранде є улюбленицею підлітків. Після вибуху зірка написала у Twitter: "Розбита. Від усього серця я прошу вибачення. У мене немає слів".