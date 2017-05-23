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ЄС і НАТО засуджують теракт у Манчестері

23 травня, 2017 - 10:38
Фото Reuters

У НАТО та країнах Європейського Союзу засудили напад під час концерту у британському Манчестері, у результаті якого загинули 22 людини.

"Мої думки зараз з молодими людьми і всіма тими, хто постраждав під час варварського нападу у Манчестері. НАТО підтримує Велику Британію у боротьбі з тероризмом" - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у Twitter.

 

 

Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що думки європейців з жертвами вибуху.

"Моє серце у Манчестері цієї ночі," – написав Туск.

 

 

Президент Європарламенту Антоніо Таяні шокований трагедією.

"Наші думки і молитви з жертвами і родинами тих, хто постраждав" - написав він.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його шокувала звістка про вибух.

"Він висловив співчуття британському народу і намір продовжувати боротьбу з тероризмом разом з британським урядом," - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Свої співчуття висловили також президентка Литви Даля Грибаускайте, президент Австрії Александр Ван дер Беллен та глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.

Нагадаємо, вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера стався напередодні. Загинули щонайменше 22 людини, 59 поранені. Поліція розглядає трагедію як теракт.

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