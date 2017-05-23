ЄС і НАТО засуджують теракт у Манчестері

У НАТО та країнах Європейського Союзу засудили напад під час концерту у британському Манчестері, у результаті якого загинули 22 людини.
"Мої думки зараз з молодими людьми і всіма тими, хто постраждав під час варварського нападу у Манчестері. НАТО підтримує Велику Британію у боротьбі з тероризмом" - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у Twitter.
My thoughts are w/ the young people & all affected in barbaric #Manchester attack. #NATO stands with the UK in the fight against terrorism.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 23 мая 2017 г.
Президент Європейської ради Дональд Туск зазначив, що думки європейців з жертвами вибуху.
"Моє серце у Манчестері цієї ночі," – написав Туск.
My heart is in Manchester this night. Our thoughts are with the victims.
— Donald Tusk (@donaldtusk) 23 мая 2017 г.
Президент Європарламенту Антоніо Таяні шокований трагедією.
"Наші думки і молитви з жертвами і родинами тих, хто постраждав" - написав він.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його шокувала звістка про вибух.
"Він висловив співчуття британському народу і намір продовжувати боротьбу з тероризмом разом з британським урядом," - йдеться у заяві Єлисейського палацу.
Свої співчуття висловили також президентка Литви Даля Грибаускайте, президент Австрії Александр Ван дер Беллен та глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.
Нагадаємо, вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера стався напередодні. Загинули щонайменше 22 людини, 59 поранені. Поліція розглядає трагедію як теракт.