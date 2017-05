ЄС і НАТО засуджують теракт у Манчестері

У НАТО та країнах Європейського Союзу засудили напад під час концерту у британському Манчестері, у результаті якого загинули 22 людини.

"Мої думки зараз з молодими людьми і всіма тими, хто постраждав під час варварського нападу у Манчестері. НАТО підтримує Велику Британію у боротьбі з тероризмом" - написав генсек НАТО Єнс Столтенберг на своїй сторінці у Twitter.

My thoughts are w/ the young people & all affected in barbaric #Manchester attack. #NATO stands with the UK in the fight against terrorism.

