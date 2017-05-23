Єврогрупа не погодила надання Греції чергової допомоги

Єврогрупа, Міжнародний валютний фонд і уряд Греції не досягли домовленості щодо розблокування нового траншу міжнародної допомоги країні і щодо полегшення боргового тягаря.

Дане питання буде розглянуто на наступному засіданні Єврогрупи у червні. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

"Ми дуже близькі до угоди, але поки ми не змогли подолати зазор між тим, що зроблено в Греції в рамках реформ щодо скорочення бюджетних витрат, і що має бути зроблено", - сказав глава Єврогрупи Єрун Дейселблум.

За його словами, грецький уряд досягнув значного прогресу в обмін на допомогу з метою уникнути банкрутства, але багато ще потрібно зробити.

Влітку Афіни повинні перерахувати кредиторам 7 млрд євро в рахунок обслуговування своїх боргів, загальний розмір яких становить близько 300 млрд євро.

Крім того, перенесені на червень переговори щодо часткового списання боргів Греції. Частина країн виступають за зменшення боргового навантаження.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель виступив із пропозицією полегшити боргове навантаження Греції всупереч позиції німецького міністра фінансів Вольфганга Шойбле.