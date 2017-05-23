За день бойовики понад 20 разів обстріляли позиції ЗСУ

Російсько-терористичні бандформування продовжують обстрілювати українські позиції.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

“Всього, з початку доби, незаконні збройні формування понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи, зокрема, й озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями. Також проросійські НЗФ знову обстріляли житлові квартали Авдіївки”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають у штабі, близько 16.00 години російсько-терористичні війська здійснили обстріл житлового сектору Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”. Чотири будинки за чотирма різними адресами зруйновані вщент. Десятки - ушкоджені. Одного місцевого мешканця поранено.

“Близько 6.00 години ранку НЗФ здійснили обстріл оборонних укріплень сил АТО у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 120 мм, озброєння танку, гранатометів та стрілецької зброї. Також із 120-мм мінометів противник бив неподалік Кам'янки. З мінометів калібру 82 мм - в районі Зайцевого. Поблизу Верхньоторецького та Пісків бандити вели вогонь з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї”, - додали в прес-центрі.

За даними штабу, на Приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів порушення режиму припинення вогню.

“По опівдні бойовики вдарили по наших позиціях біля Чермалика зі 120-мм мінометів. Впродовж дня противник обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Північніше, біля Мар'їнки, вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер”, - уточнюється в повідомленні.

Луганський напрямок. Бойовики декілька разів з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали наші позиції в районі Кримського та Донця. По українських воїнах, які тримають оборону поблизу Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер.

“З початку доби один військовослужбовець ЗС України зазнав поранення”, - констатували в штабі АТО.