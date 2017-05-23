За останній рік Україна зробила найбільший позитивний "стрибок" у рейтингу відкритих даних у світі

Сьогодні вночі World Wide Web Foundation оприлюднили результати щорічного дослідження Open Data Barometer щодо стану розвитку відкритих даних у світі.

За останній рік Україна значно покращила свої показники, посівши 44 місце серед 115 країн світу та разом із Грузією зробивши найбільший позитивний "стрибок" у рейтингу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У сучасному світі розвиток відкритих державних даних має величезний потенціал. Відкриті дані – це не лише підвищення прозорості та ефективності діяльності органів влади, а й шлях до розвитку потужної індустрії – саме на базі державних даних, що стали відкритими, реалізуються успішні соціально-важливі та комерційні проекти, оборот яких в ЄС вже складає сотні мільйонів євро на рік", - написав Гройсман.

Прем’єр запевнив, що й надалі розвиток відкритих даних залишатиметься одним з головних пріоритетів уряду.

Нагадаємо, Україна вперше потрапила до рейтингу розвитку туризму та індустрії подорожей, який щорічно складається фахівцями Світового економічного форуму (World Economic Forum, WEF) і посіла 88 місце серед 136 країн світу.