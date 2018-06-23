Балух посилив голодування, - Денісова

Український політв'язень Володимир Балух, який утримується в СІЗО в окупованому Криму, посилив голодування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Володимир Балух, який голодує вже 97 день, посилив голодування. Це означає, що він від часткового типу знову переходить лише на воду. За час голодування Володимир втратив 30 кг ваги. Це несе величезну загрозу для його життя!", - зауважила вона.

При цьому Денісова нагадала, що Балуха перевели із Симферопольського СІЗО до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника ІТС.

"Лунають погрози помістити його в штрафний ізолятор", - підкреслила вона.

Омбудсмен вкотре звернулася до керівника офісу МК Червоного Хреста в м. Сімферополь П‘єра-Еммануеля Дюкруе та Голови Регіональної Делегації МКЧХ в РФ, Білорусі, Молдові і Україні Магне Барту з проханням якнайшвидше відвідати Володимира Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

"Закликаю всіх причетних, хто може вирішити це питання в Російській Федерації, надати мені доступ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха!", - резюмувала вона.

Примітно, раніше під час спілкування з журналістами у Львівській області міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що російська сторона "грає на допусках" до українських політв'язнів, а тому буде продовжуватися на неї тиск.

Напередодні захисник Балуха архієпископ Климент заявляв, що його чоловік має намір перейти на сухе голодування.

Нагадаємо, в окупованому Криму українця Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців колонії-поселення за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Правозахисники вважають, що його репресували за проукраїнську позицію, зокрема за прапор України, який було вивішено на його подвір’ї. Пізніше суд скоротив вирок на 2 місяці, виключивши з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів.