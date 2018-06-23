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Bloomberg видалив карту з Україною без Криму після зауважень з боку Києва

23 червня, 2018 - 11:54
Фото з відкритих джерел

Після появи ілюстрації в одному з матеріалів американського інформагентства Bloomberg з картою, де Крим не був позначений як територія України, а також після зауважень з боку офіційного Києва, видання видалило карту загалом.

При цьому, матеріал оновлений з позначкою як такий, що містить правки.

"Виправлено 22 червня 2018 року о 14:34 за Східним денним часом", - йдеться в оновленій публікації.

Нагадаємо, напередодні один із провідних світових постачальників фінансової інформації інформагентство Bloomberg розмістило матеріал про ринки країн, що розвиваються. На карті, яка ілюструвала публікацію, Україна була позначена жовтим кольором, який означає, що в цій країні мають відбутися президентські вибори в 2019 році. При цьому територія Криму на ній мала інший колір.

Це одразу викликало реакцію офіційного Києва. Зокрема, Посольство України в США у соціальних мережах закликало виправити помилку.

Крім того, Міністерство інформаційної політики України також висловило критику у цьому зв'язку, пообіцявши надіслати офіційного листа в американське інформагентство.

Тим часом, позиція офіційного Вашингтона залишається твердою: Крим є частиною України.

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Джерело: Укрінформ

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