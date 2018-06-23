Через сніг у горах Закарпаття евакуювали дитячий табір

На Закарпатті в горах випав сніг, який засипав туристичний табір з дітьми поблизу курорту Драгобрат. Зараз дітей спускають вниз, повідомляють ДСНС і голова ОДА Закарпатської області Геннадій Москаль.

У таборі жило 35 людей, 27 з яких - діти.

До них вже дісталися рятувальники, які відзначають, що стан здоров'я у всіх задовільний і медичної допомоги вони не потребують.

Табір знаходився поблизу гори Близниця, що неподалік села Кваси Рахівського району. За даними Геннадія Москаля, у ніч на суботу сталося різке зниження температури і пішов сніг. Його шар досяг кілька сантиметрів завтовшки.

На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району. Туристів спускають восьмеро рятувальників на техніці, повідомляють у ДСНС, до селя Ясіня.

Об 11:00 рятувальники дісталися до туристів та зараз супроводжують їх до найближчого населеного пункту. Стан здоров'я туристів задовільний, медичної допомоги вони не потребували.