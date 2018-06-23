Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури реорганізують у слідче управління, - Сарган

Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури реорганізують у слідче управління.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Департамент спецрозслідувань Сергія Горбатюка трансформується в слідче управління, а процесуальні керівники переходять в Департамент процесуального керівництва», - написала вона.

Сарган уточнила, що такий варіант відокремлення процесуальних керівників від слідчих відбувається для приведення структури Генпрокуратури у відповідність до чинного законодавства у зв'язку із запуском Державного бюро розслідувань. «Тому ніякої зради немає. Є лише надумана істерика прихильників керівника одного департаменту», - додала вона.

Прес-секретар генпрокурора запевнила, що в результаті реформування жоден слідчий чи процесуальний керівник у «справах Майдану» не буде ні звільнений, ні змінений.

«Тому Горбатюк і далі розслідуватиме всі справи Майдану - рік, п'ять, десять. Стільки, скільки його захищатимуть зацікавлені в цьому. Про результат серед захисників мова не йде чомусь», - резюмувала Сарган.

Водночас у коментарі Укрінформу керівник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк зазначив, що від нього «приховували підготовку до реорганізації департаменту і не запрошували на наради з цього приводу».