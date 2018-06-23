Ердоган розповів про плани скоротити кількість міністерств у разі перемоги на виборах

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче зменшити кількість міністерств до 16 та пришвидшити процедуру прийняття рішень у наступному уряді в разі перемоги на виборах у неділю.

Про це турецький президент заявив у четвер в інтерв'ю турецькому телебаченню, передає Reuters.

«Коли я був прем'єр-міністром, було 37 міністерств. Ми скоротили їх кількість до 26. Тепер ми зменшимо це число до 16», - наголосив Ердоган.

Так, зокрема, кількість міністерств, які стосуються економічних питань, буде скорочено з 6 до 3.

Ердоган підкреслив, що «нова система зменшить бюрократію».

Як відомо, турки на цих вихідних голосуватимуть на президентських та парламентських виборах водночасно. Ердоган намагається продовжити своє вже 15-річне правління та зробити президентські повноваження ще більшими, адже «країна потребує відповіді на економічні та безпекові виклики».

Нагадаємо, 13 березня у Туреччині парламент ухвалив спірний закон про вибори. На думку опозиції, нові правила значно порушують безпеку виборів і ставлять під загрозу справедливість виборів у 2019 році. Законодавство формально дає змогу створення виборчих альянсів, відкриваючи можливість об'єднання правлячої партії президента Ердогана з націоналістичною опозицією.

Повідомлялося, що для участі у парламентських виборах в країні 4 партії створили опозиційний альянс.

Відомо також, що Європарламент не відправлятиме спостерігачів на вибори у Туреччині.

Про це йдеться в спільній заяві співголів Координаційної групи Європарламенту з питань підтримки демократії і координації виборів Девіда Макаллістера і Лінди Макаван.

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