Філарет сподівається на автокефалію вже у липні

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет сподівається, що Вселенський патріарх вже у липні ухвалить позитивне рішення щодо надання Томосу про автокефалію УПЦ.

Про це Предстоятель УПЦ КП заявив під час поїздки на Буковину, повідомляє Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що вже цього липня відбудеться Синод Вселенського патріархату, на якому розглянуть наше питання. Все, що вимагав Вселенський патріарх від трьох наших церков – Київського патріархату, автокефальної церкви і частини Московського патріархату, – ми виконали. Президент теж виконав, Верховна Рада виконала, тобто, зі свого боку Україна все виконала...Ми сподіваємось, що найближчим часом це питання повинно вирішитись. Якщо не в найближчому місяці, то в цьому році. Але рано чи пізно ми отримаємо документ про нашу автокефалію", – підкреслив Патріарх Філарет.

На запитання корреспондента Укрінформу щодо реакції помісних церков інших країн на ініціативу Української православної церкви Київського патріархату щодо отримання Томосу Вселенського патріарха, Філарет відповів: "Я думаю, що якщо ми отримаємо цей статус, то й інші церкви підтримають... Не всі одразу, але з часом приєднаються всі".