Ізраїль тимчасово відмовився від участі у Раді ООН з прав людини

Ізраїль призупинив свою участь у Раді ООН з прав людини, через кілька днів після того, як Сполучені Штати оголосили про свій вихід із цього органу.

Про це пише ізраїльська газета The Times of Israel.

Говорячи на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати це питання, дипломати заявили, що Ізраїль “знизив” свою участь в раді, щоб наблизити свою позицію до позиції Сполучених Штатів.

Дипломати попередили, що цей крок не є остаточним і може змінитися. Ізраїль не є одним з 47 держав-членів Ради, але брав участь, як і більшість інших країн, в якості спостерігача. Представник ради, Роландо Гомес, підтвердив, що Ізраїль не брав участі в пленарному засіданні в п’ятницю.

У міністерстві закордонних справ Ізраїлю відмовилися від коментарів.

Хоча багато ізраїльських політиків висловили задоволення у зв'язку з виходом США, офіційні представники міністерства закордонних справ повідомили 10-му каналу, що відсутність Америки утруднить блокування або вплив антиізраїльських ініціатив у Раді.

Єрусалим вітав рішення США покинути Раду, а Нетаньяху привітав це рішення як «мужнє» і назвав Раду «упередженою, ворожої, антиізраїльській організацією, яка зрадила свою місію із захисту прав людини».

Варіанти заходів, які Ізраїль може прийняти проти Ради, обмежені, зазначає видання, але в минулому він знайшов способи висловити своє незадоволення женевському органу.

У 2012 році Ізраїль оголосив про скорочення всіх зв'язків з Радою ООН з прав людини після того, як держави-члени проголосували за створення місії з встановлення фактів в ізраїльській поселенської діяльності на Західному березі. Він відновив контакт менш ніж через рік, повідомляє видання.

Минулого місяця рада проголосувала за розслідування недавніх військових дій Ізраїлю, щоб запобігти протестам на кордоні з Газою, яка була рішуче засуджена ізраїльськими політиками.

Прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху на щотижневому засіданні кабінету міністрів в офісі прем'єр-міністра в Єрусалимі 17 червня 2018 року. (Marc Israel Sellem / Pool / Flash90)

Всього два місяці тому Авіва Раз Шехтер, представник Ізраїлю в установах ООН у Женеві, зайняла позицію, що представляє Західні держави і іншу групу в так званій Консультативної групи при Раді, орган, що призначає і призначає спеціальних мандатариев.

Нагадаємо, Посол США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, оголосила про вихід США із Ради ООН з прав людини. Сполучені Штати довгий час погрожували виходом з організації, якщо її не буде реформовано. США звинувачують орган у тому, що він є антиізраїльським. Нещодавно активісти і дипломати заявили, що переговори зі Сполученими Штатами про реформування Ради не відповідають вимогам Вашингтона, та припустили, що адміністрація Трампа вийде з Ради.

Зазначимо, у МЗС України заявили, що Україна розуміє занепокоєння США щодо ефективності роботи Ради ООН з прав людини, разом з тим наша держава планує працювати над реформуванням органу. Сьогодні Рада ООН з прав людини перебуває у кризі, йшлось у коментарі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці щодо Ради ООН з прав людини, поширеному у середу, 20 червня, прес-службою відомства.

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