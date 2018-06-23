Кабмін обрав аудитора для перевірки фінансової звітності компанії "Ліки України"

Кабінет міністрів обрав аудитора для перевірки фінансової звітності ПАТ «Державна акціонерна компанія «Ліки України» за 2017 рік.

Відповідне розпорядження від 20 червня 2018 р. № 436-р оприлюднене на Урядовому порталі, передає Голос України.

«Визначити: зовнішнім аудитором фінансової звітності ПАТ «Державна акціонерна компанія «Ліки України» за 2017 рік ТОВ «Платинум Консалтинг», - йдеться в документі.

Згідно з розпорядженням на оплату послуг аудитора з державного бюджету буде виділено 70 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).

Зазначається, що аудит є плановим і проводиться в рамках щорічної перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності державної акціонерної компанії.

Як відомо, у березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив статут публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України», Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України» та Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ліки України».