Кількість потерпілих від вибуху на акції в Ефіопії зросла до 154 людей

Кількість потерпілих внаслідок вибуху на акції на підтримку прем'єр-міністра Ефіопії Абия Ахмеда зросла до 154 людей. Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр охорони здоров'я країни Амір Гаман.

"Всього 154 потерпілих, 10 знаходяться в критичному стані", – зазначив Гаман.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу прем'єр-міністра Ефіопії Абия Ахмеда на площі Мескель в Аддіс-Абебі, де зібралися тисячі його прихильників, прогримів вибух. Зокрема, коли прем'єр закінчив промову, в бік трибуни хтось кинув ручну гранату. Сам Абий Ахмед не постраждав, але повідомлялося про жертви і постраждалих серед учасників заходу.

У прес-службі уряду країни повідомляли, що в результаті вибуху постраждали 83 людини. Пізніше Міністерство охорони здоров'я Ефіопії заявило про одного загиблого.