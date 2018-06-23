У Нікарагуа під час протестів проти президента країни Даніеля Ортеги кількість жертв зросла до 212 осіб.

Про це заявили в Міжамериканській комісії з прав людини, повідомляє агентство AFP.

"Кількість загиблих у Нікарагуа протягом двох місяців антиурядових заворушень зросла до 212", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поранення отримали близько 1300 осіб.

Як повідомлялося, масові протести у Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5% для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста.

Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу. Попри поступки влади мітингувальники виступили проти репресій та закликають до перевиборів.

Цього тижня у Нікарагуа зупинилися перемовини щодо мирного врегулювання кризи після того, як представники від опозиції й медіатори від католицької церкви пішли із зустрічі.

Нагадаємо, масові протести у Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста.

24 квітня президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив про скасування реформи соціального забезпечення, яка призвела до хвилі протестів.

Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу. Попри поступки влади мітингарі виступили проти репресій та закликають до перевиборів.

Днями офіційний Вашингтон оприлюднив заяву щодо ситуації в Нікарагуа, в якій йдеться про те, що урядові структури намагаються задавити акції ...протесту, в тому числі, шляхом залякування та вбивства активістів.