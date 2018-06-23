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Командувач Нацгвардії обговорив ситуацію на сході України з Волкером у Вашингтоні

23 червня, 2018 - 09:27
Фото: ngu.gov.ua

Під час офіційного візиту делегації України до Вашингтона командувач Національної гвардії України генерал-полковник Юрій Алеров зустрівся зі Спеціальним представником США на переговорах з питань України Куртом Волкером, повідомила прес-служба Нацгвардії на офіційній сторінці у Facebook.

Як зазначається, сторони обговорили ситуацію на сході України, роль та особливості завдань Національної гвардії в межах Операції об'єднаних сил, взаємодію зі Збройними силами під час виконання завдань.

Крім того, Ю.Алеров і К.Волкер поспілкувалися щодо практики інтеграції добровольчих батальйонів до складу Нацгвардії. Ще однією темою став розвиток Національної гвардії України з Національною гвардією Каліфорнії.

У прес-службі також нагадали про візит на Донбас К.Волкера, де він зустрівся з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим і спілкувався з місцевим населенням.

 

Джерело: День

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