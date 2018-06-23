Лукашенко допустив втрату незалежності і входження до складу "якоїсь держави"

Олександр Лукашенко, який уже понад 20 років силою утримує президентську посаду в Білорусі, допустив втрату незалежності і входження до складу "якоїсь держави" в разі неможливості подолання нинішньої гострої кризи у сільському господарстві країні.

Про це він заявив 22 червня 2018 року під час відвідин свого рідного Шкловського району Могильовської області (опоненти поза очі називають політика "Сашком Шкловським"), передають білоруські офіційні ЗМІ.

"Якщо ми не будемо будувати таким чином наші відносини, ми скоро підемо по світу без штанів. Прийшли вранці на планерку - намітили це зробити і це повинно бути зроблено залізобетонно. Причина одна невиконання - смерть. Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося - значить треба буде або до складу якоїсь держави йти, або про нас просто будуть витирати ноги. А, не дай бог, розв'яжуть ще війну, як в Україні", - сказав він.

При цьому Лукашенко не сказав, до складу якої держави може увійти Білорусь.