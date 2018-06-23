МКЧХ провів семінар з питань виконання норм Міжнародного Гуманітарного Права з офіцерами командування "Захід"

У червні відбувся семінар Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні з питань виконання норм Міжнародного Гуманітарного Права під час ведення бойових дій за участі делегата МКХЧ по роботі зі збройними силами та органами безпеки Майкла Пімбла та радника МКЧХ по роботі зі Збройними силами України та органами безпеки України Ігоря Лимаренка для надання консультацій командирам оперативного командування «Захід» .

Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook

Слід зазначити, що даний семінар з офіцерами оперативного командування «Захід» відбувається вже третій рік поспіль. Для надання допомоги командирам усіх рівнів та на допомогу учасникам було презентовано посібник «Процес прийняття рішень під час бойових дій», вперше виданий українською мовою у 2018 році у співпраці зі Збройними Силами України.

Ознайомившись з історією створення, місії та діяльності МКЧХ, їх роботою щодо захисту цивільного населення, основами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій, учасники семінару, розділившись на три робочі групи, відпрацювали сценарій дій щодо застосування Міжнародного гуманітарного права під час наступальної операцій.

Під час відпрацювання сценарію, працюючи на картах, офіцери приймали виважені рішення, щоб уникнути щонайменших втрат з боку місцевого населення та особового складу і руйнувань місцевої інфраструктури. Після обговорення, командири груп презентували свої рішення із застосуванням положень Міжнародного Гуманітарного Права.

В ході семінару учасники ознайомилися з процесом вибору цілей (види цілей, вибір цілей, вибір зброї, оцінка нанесеного ураження) та виконали вправу щодо порядку вибору цілей та їх ураження.

По завершенню семінару відбулося підведення підсумків. Сторони отримали відповіді на надважливі запитання. Кожен учасник отримав відповідний сертифікат та флеш накопичувач з документацією по Міжнародному Гуманітарному Праву.