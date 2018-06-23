МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад в держкомпаніях України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) позитивно оцінює перші результати роботи оновленого порядку призначення керівників найбільших держкомпаній, розраховуючи на формування сильних наглядових органів.

"Перший досвід оновленого номінаційного процесу позитивний: наглядова рада "Укрзалізниці" збалансована і складається з кваліфікованих фахівців", – прокоментував постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман призначення урядом нової наглядової ради "Укрзалізниці" за рекомендацією номінаційного комітету, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що кваліфікація всіх розглянутих номінаційним комітетом кандидатів була високою.

"Це дає підстави розраховувати на формування сильних наглядових рад і в інших держкомпаніях, і, відповідно, очікувати посилення в них корпоративного управління", – наголосив Й.Люнгман.

Він нагадав, що в рамках оновленої процедури до складу номінаційного комітету, крім делегованих урядом представників, увійшли без права голосу представники ключових міжнародних фінансових організацій (МФО).

"Оновлений порядок добре структурований і охоплює вичерпний набір вимог для відбору найбільш придатних кандидатів", – зазначив представник МВФ

Він зазначив, що підтримку в процесі надає секретаріат і незалежне професійне рекрутингове агентство.

Як повідомлялося, уряд постановою №190 від 21 березня 2018 року затвердив нову процедуру вибору керівництва найбільших держпідприємств. Зокрема, комітет з відбору був скорочений з 18 осіб до восьми, з них чотири – представники держави, а ще чотири – недержавні експерти з правом дорадчого голосу, яких затверджує Кабмін.

Від представників держави в номінаційний комітет увійшли: міністр Кабміну Олександра Саєнко, в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова і перший заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов (четвертий член від держави може змінюватися залежно від галузевої приналежності компанії, керівники якої відбираються – ІФ). Незалежними членами комітету є: представник IFC Джейсон Бретт Пеллмар, представник ЄБРР Франсіс Маліж, від МВФ.Люнгман і бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета.

Комітет ухвалює рішення більшістю, щонайменше в три голоси. Згідно з новою процедурою, кандидатури до складу комітету підбирає спеціально створена комісія, а не міністерства і відомства, як це було раніше.

Кабмін 20 червня за пропозицією номінаційного комітету сформував наглядову раду "Укрзалізниці" з більшістю незалежних членів. Ними стали старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд (Anders Aslund), екс-глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер (Sevki Acuner), член наглядових рад Литовської і Казахстанської залізниць, що довгий час працював у Deutsche Bahn, Крістіан Кун (Christian Kuhn) і Андреас Матьє (Andreas Matje), до недавнього часу був старшим радником австрійської нафтової компанії OMV.

Від держави до наглядової ради увійшли директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Даніель Білак, його заступник Іван Юрик, який раніше очолював представництво Blackstone в Україні, і керівник служби віце-прем'єра Володимира Кістіона Костянтин Мар'євич.