На липневому саміті заплановано засідання у форматі Україна-Грузія-НАТО, - Клімкін

Україна братиме участь у липневому саміті НАТО, наразі заплановано спільне засідання у форматі Україна-Грузія-НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в суботу, 23 червня, в рамках робочої поїздки на Львівщину, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні планується, що буде єдине засідання Україна-Грузія-НАТО. Так вирішено не через те, що ми не можемо вибрати іншого формату. Саміт НАТО вже настільки "напакований", що реально для того, щоб провести (засідання. - ред.) у повномасштабному форматі, маємо це робити з нашими грузинськими друзями і партнерами", - сказав Клімкін.

При цьому він наголосив, що Україна і Грузія мають спільне прагнення набути членства в НАТО, обидві країни здійснюють і комплексні, і сфокусовані на безпековому і оборонному секторі реформи.

"Тому можемо говорити про спільний шлях і про спільну мету. Саме тому вибрали формат і Україна, і Грузія, і НАТО. Крім того, є додатковий аспект безпеки навколо Чорного моря, особливо після окупації Росією Криму. Я вважаю, те, що ми обговорюємо це разом з НАТО і разом з Грузією, робить нас сильнішими", - резюмував Клімкін.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 7 червня у Брюсселі, що Президент України Петро Порошенко буде запрошений взяти участь у саміті НАТО у Брюсселі 11-12 липня.

Клімкін 20 червня заявляв, формат участі України в саміті НАТО ще обговорюється.