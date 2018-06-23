Під час виступу президента Зімбабве на стадіоні пролунав вибух

23 червня, 2018 - 19:14
Під час виступу президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви на стадіоні міста Булавайо пролунав вибух, повідомляє АР.
Згідно з повідомленням, глава держави не постраждав, його вчасно евакуювали, проте в результаті інциденту постраждали інші люди, зокрема віце-президент і кілька міністрів.
Поліція почала розслідування інциденту і пообіцяла тримати громадськість у курсі.
Припускається, що метою нападу був замах на життя глави держави.
Зазначимо, Мнангагва тимчасово став президентом Зімбабве після скандальної відставки колишнього лідера країни Роберта Мугабе. Через кілька тижнів, 30 липня, в Зімбабве повинні бути президентські вибори. Мнангагва в них також бере участь.
Джерело: 112 Україна