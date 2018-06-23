SpaceX виконає місію запуску військового супутника ВПС США

Компанія SpaceX уклала з ВПС США контракт на запуск з використанням своєї ракети Falcon Heavy вартістю 130 мільйонів доларів. Перемога в тендері є важливою перевіркою Falcon Heavy - одній з найпотужніших ракет, коли-небудь створених.

Про це повідомляє Spacenews із посиланням на Центр космічних і ракетних систем ВПС США.

Згідно з контрактом, каліфорнійська ракетна компанія Hawthorne, заснована Ілона Маском, повинна вивести супутник ВВС Space Command-52 на орбіту. Відповідно з повідомленням, опублікованим Міністерством оборони США, контракт включає в себе виробництво ракети-носія і виконання всієї місії, а також взаємодія, підготовку до запуску і діяльність із забезпечення космічного польоту.

Очікується, що робота, яка буде проводитися в штаб-квартирі SpaceX, Космічному центрі Кеннеді у Флориді і в Макгрегор, штат Техас, буде завершена до вересня 2020 року. Місію планується запустити з Космічного центру Кеннеді.

В процесі конкурсних торгів Міністерство оборони США отримало дві пропозиції.

«SpaceX удостоєний честі виконати замовлення ВВС США з використанням Falcon Heavy дял виконання місії AFSPC-52», - сказала президент SpaceX і головний операційний директор Гвінн Шотвелл.

«Від імені всіх наших співробітників я хочу подякувати ВВС за вибір Falcon Heavy. Вони удостоїли нас честю виконати цю критично важливу місію, а також надали довіру і виявили впевненість в нашій компанії. SpaceX рада і далі продовжувати пропонувати американському платнику податків найбільш рентабельні і надійні послуги з виконання життєво важливих місій в області національної безпеки ».

Нагадаємо, SpaceX успішно запустила Falcon Heavy в перший раз (з прив'язаним до ракети автомобілем Tesla Roadster) в лютому 2018 року. Ракета має три ядра або прискорювачі першого ступеня, які працюють в унісон щоб вивести ракету на низьку навколоземну орбіту. Ще є два бокових прискорювача і центральне ядро. SpaceX розробила ракети так, що після етапу відділення все три прискорювача можуть приземлитися і можуть бути повторно використані. Компанія відновила два з трьох прискорювачів.