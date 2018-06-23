США і Південна Корея домовилися припинити спільні військові навчання

США і Південна Корея домовилися на невизначений час припинити проведення спільних маневрів Ulchi-Freedom Guardian.

«Щоб допомогти імплементації рішень Сінгапурського саміту, в координації з нашим союзником Республікою Корея, міністр оборони Джеймс Меттіс прийняв рішення на невизначений час припинити деякі навчання», повідомила прес-служба Пентагону, передає агентство Bloomberg.

Йдеться про навчання Ulchi-Freedom Guardian, які під різними назвами проводилися на півострові з 1968 року – зазвичай навесні. У 2017 році в них взяли участь 17,5 тис. американських і 50 тис. південнокорейських військовослужбовців, а також військові контингенти ряду інших держав, маневри тривали 11 днів. Цього року навчання відклалли на пізніший термін, щоб не перешкоджати проведенню Олімпіади в Південній Кореї, сказано в повідомленні.

Північна Корея регулярно висловлювала обурення цими маневрами, стверджуючи, що вони є підготовкою до вторгнення.

Президент Дональд Трамп після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі заявив, що навчання носять провокаційний характер і їх скасування дозволить заощадити багато грошей. Це суперечить попереднім деклараціям США і Південної Кореї, які стверджували, що на навчаннях відпрацьовуються виключно оборонні операції, зазначає видання.

Як повідомляє Reuters, у п'ятницю прес-секретар Пентагону Дана Уайт завила, що США припиняють програму Freedom Guardian, а також дві навчальні програми обміну в рамках співпраці з корейською морський програмою, заплановані на наступні три місяці.