Суд у США визнав безпідставними вимоги фігуристки Баюл про стягнення з України $50 млн

Федеральний суд Центрального округу Каліфорнії (США) ухвалив рішення на користь держави Україна у справі за позовом української фігуристки Оксани Баюл, яка нині проживає у США, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції на офіційному сайті.

"Сума заявлених позовних вимог становила понад 50 мільйонів доларів США.

Суд визнав, що вимоги позивача є безпідставними, а тому підлягають відхиленню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 2015 року у провадженні американського суду перебувала справа за позовом Оксани Баюл до держави Україна, Джозефа Чарльза Леміра, Делаверської корпорації «Olympic Champions Ltd» та корпорації з Британських Віргінських островів «Olympic Champions Ltd».

"Позивач заявляв, що відповідачі порушили принцип сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору між Оксаною Баюл та зазначеними компаніями, а також передали права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам. Водночас оплата такого використання здійснювалася неналежним чином, що призвело до неотримання Позивачем належного прибутку", - повідомляє прес-служба.

Оксана Баюл – українська фігуристка, народилася 1977 року у місті Дніпропетровськ. Перша олімпійська чемпіонка (XVII Олімпійські зимові ігри, Ліллегаммер, Норвегія, 1994) незалежної України. Дворазова срібна призерка чемпіонатів Європи (1993, 1994), чемпіонка світу (1993).

У 1994 році відразу після зимової олімпіади в Ліллегаммері переїхала до США, де працювала за контрактом у Лас-Вегасі. Потім, залишивши спорт, займалася бізнесом (спортивний одяг). З 2005 року, подолавши алкогольну залежність, повернулася у професійний спорт.

У закордонний період життя Оксана Баюл залишалася громадянкою України.

2010 року Баюл повернулася в Україну, де мала на меті відкрити дитячу школу фігурного катання світового зразка. Також вона вступила до Інституту фізичного виховання й спорту Національного педінституту ім. Драгоманова (м. Київ). Однак через чотири місяці полишила університет і повернулася назад до США.