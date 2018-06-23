Трюдо оштрафували на 100 доларів за незадекларовані дві пари окулярів

Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо оштрафували на 100 доларів за те, що він не задекларував подаровані йому дві пари окулярів. Про це повідомляє CBC.

Наголошується, що прем'єр не задекларував подарунок, вартість якого становить більше 200 доларів.

Прес-секретар Трюдо пояснила, що сталася адміністративна помилка і необхідні форми не були заповнені протягом 30 днів.

Згідно з місцевим законодавством, прем'єр зобов'язаний протягом 30 днів повідомляти про всі отримані подарунки, вартість яких перевищує 200 доларів.

За даними CBC, канадський прем'єр отримав у подарунок дві пари сонцезахисних окулярів Fellow Earthlings в оправі з шкіряною обробкою, їхня ціна становить від 300 доларів до 500 доларів.