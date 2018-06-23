У Кам’янці-Подільському розпочався кінофестиваль "Бруківка"

У ці вихідні Кам’янець-Подільський стає центром українського кінематографу. Адже саме цієї п’ятниці стартував ІІ Міжнародний кінофестиваль «Бруківка», який завершиться 24 червня.

В перший день фесту короткого метру в позаконкурсній основі було презентовано документальний фільм «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія про життя героя України, всесвітньовідомого оперного співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака, який покинув велику сцену, аби стати на захист суверенітету Української держави під час війни на Донбасі.

Окрім того, відбулася всеукраїнська прем’єра документальної стрічки чернівецького режисера Станіслава Пуздряка «Покликання» («Project Alpha»).

Оцінювати ж напрацювання конкурсних робіт розпочало професійне журі, до складу якого увійшли продюсер фільмів «Червоний», «Іван Сила», «Стрімголов», заслужений художник Володимир Філіппов, народний артист України Богдан Бенюк, режисер «Сторожової застави» Юрій Ковальов, режисер кінострічок «Правило бою», «Крути 1918» та серіалу «Гвардія» Олексій Шапарєв та інші.

«Наш кінофестиваль створений для підтримки молодих режисерів, аматорів та професіоналів із всієї України. Також «Бруківка» покликана ознайомити нашого глядача з кращими короткими метрами з усього світу. Впродовж 5 місяців прийому робіт на кінофестиваль було надіслано понад 3200 короткометражних фільмів із понад 120 країн. Із них понад 130 робіт належить українським режисерам. Фільми приймалися у 4 номінаціях: художній професійний фільм, художній аматорський фільм, анімаційний фільм та соціальна реклама. У фінал пройшло 75 кінострічок та близько двадцяти соціальних роликів», – розповідає організатор та ідейний натхненник фестивалю Андрій Заєць, який цього дня отримав з рук міського голови Кам’янця-Подільського відзнаку «За заслуги перед міською громадою».