У космос запустили супутник для експериментів з очищення навколоземної орбіти від сміття

З Міжнародної космічної станції запустили супутник RemoveDebris, призначений для експериментів з очищення навколоземної орбіти від сміття. Про це повідомляє space.com.

За даними NASA, на орбіті Землі є 8 тисяч тонн космічного сміття. Експериментальний супутник RemoveDebris, розроблений інженерами з британської компанії SSTL, а також фахівцями з декількох інших європейських країн та Південної Африки, повинен допомогти вирішити цю проблему. RemoveDebris буде використовувати сітку, гарпун, а також два супутники CubeSat.

100-кілограмовий апарат був запущений на навколоземну орбіту 20 червня.

За словами Гульєльмо Аглієтти, директора космічного центру Суррея в Університеті Суррея, перші два місяці буде проходити перевірка всіх підсистем супутника, щоб вони працювали у відповідності з проектом. Експерименти почнуться восени і будуть проходити в три етапи, кожен з яких триватиме кілька тижнів.

«Нам потрібно три-чотири тижні для кожного експерименту. Це тому, що ми хочемо отримати відео високої чіткості кожного експерименту, а для цього потрібно почекати, поки космічний корабель опиниться в правильному положенні, і освітленні".

У вересні апарат випустить один із кубсатов у відкритий простір на відстань від 5 до 7 метрів і спробує спіймати його сіткою.

У грудні RemoveDebris приступить до другого етапу місії. За допомогою камери і лідара апарат буде виконувати експеримент з візуальної навігації. Це допоможе відстежити і охарактеризувати уламки на орбіті.

У лютому супутник випустить гарпун, призначений для упіймання уламків максимальним розміром 10×10 см, в спеціальну висувну панель. На відміну від сітки, він працює на ближчій відстані - до півтора метрів.

У разі успішного проходження всіх етапів, космічний прибиральник розгорне вітрило, щоб сповільнитися і швидше потрапити у верхні шари атмосфери Землі і згоріти в ній.

Аглієтті також розповів, що очікує, що космічна індустрія буде уважно стежити за експериментами. Космічне сміття є зростаючою проблемою, і світові космічні агентства згодні з тим, що необхідно вжити заходів для її вирішення. За словами вченого, якщо використання вітрил буде ширше поширюватися, то це зменшить кількість супутників, що перебувають на орбіті, і тим самим знизить ризик зіткнення з іншими космічними апаратами.

Активні технології видалення космічного сміття, такі як гарпуни і сітки, також стають все важливішими.