У Києві під час конвоювання ув'язнений втік з-під варти. Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Раніше судимий Олександр Бурлака втік під час конвоювання. На пошуки зловмисника притягнуто всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передано в інші регіони", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що втікач - раніше судимий Луцьким міським судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів.

"Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився з жінками і ошукував їх: у сім'ї однієї потерпілої він виманив 60 тис. доларів США", – зазначають поліцейські.

У поліції додали, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 Кримінального кодексу України). Крім того, призначено службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання.