У Середземному морі врятували більше 200 мігрантів, яких не пустили в Італію та Мальту

Рятувальне судно Lifeline, що належить німецькій благодійній організації Mission Lifeline, врятувало в Середземному морі 224 мігранти, які намагалися дістатися берегів Європи.

У п'ятницю, 22 червня, сусідні країни регіону — Мальта та Італія — відмовилися відкривати свої порти для корабля, передає Deutsche Welle.

Італія вдруге розкритикувала недержавні рятувальні служби.

«Вони не слухають італійську та лівійську владу і втручаються, аби взяти на борт цінний людський вантаж — з людської плоті», — цитує прем'єра Маттео Сальвіні новинне агентство dpa.

У заяві уряду Мальти йдеться, що операцію координували в Італії та Лівії, тож Мальта не є відповідальною стороною.

Раніше влада Італії відмовилася допустити до своїх портів гуманітарний корабель, на борту якого перебували понад 600 мігрантів зі Сходу. Італійський уряд звернувся до Мальти прийняти біженців.

Нагадаємо, 10 червня у Середземному морі протягом доби врятували понад тисячу біженців.