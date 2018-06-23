У Стамбулі мільйони людей зібрались на мітинг головного опонента Ердогана

У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Число мітингарів під час свого виступу назвав сам Індже, повідомляє ЄП з посиланням на Hurriyet.

"Я дивлюсь на вас зі сцени, ви виглядаєте так прекрасно. Ви виглядаєте як макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Та у Стамбулі – 5 мільйонів людей", - сказав Індже.

Користувачі соцмереж публікують у Twitter фотогафії, які демонструють сотні тисяч прихильників Індже.

Разом з тим дописувачі у мережі повідомляють, що турецькі канали ігнорують масові акції на підтримку Індже та не висвітлюють їх.

У разі перемоги на виборах Індже обіцяє протягом 48 годин скасувати надзвичайний стан в Туреччині, оголосити рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.