У Тернопільській області горить спиртзавод, мешканців евакуювали

В місті Збараж Тернопільської області горить спиртова база недіючого спиртзаводу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (Держнс).

"Сьогодні близько 18:15 надійшло повідомлення про пожежу в місті Збараж. По прибуттю рятувальники встановили, що на спиртовій базі Зарубинецкого недіючого спиртзаводу сталася розгерметизація однієї з ємностей з подальшим виникненням пожежі. Проведено евакуацію мешканців приватних житлових будинків, розташованих поруч. Жертв і потерпілих немає", – йдеться у повідомленні

Наразі на місці події працює 15 одиниць спеціальної погоні техніки та 63 людини особового складу. Додатково на місце пожежі направлено 1 пожежний поїзд. Вживаються заходи щодо недопущення поширення вогню на житловий сектор.