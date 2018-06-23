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У Ватикані засудили до 5 років тюрми священнослужителя за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії

23 червня, 2018 - 18:10
Фото Reuters

У Ватикані суд засудив колишнього дипломата Карла Капелу до п'яти років тюремного ув'язнення за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії, повідомляє АР.

Крім цього, священнослужителю був призначений штраф в 5 тис. євро.

При цьому наголошується, що прокурори просили суд засудити Капелу до 5 років і 9 місяців ув'язнення зі штрафом у 10 тис. євро.

Сам підсудний вимагав у суду про поблажливості, пояснивши свої дії тим, що перебував в кризі через переведення в Вашингтон.

Суд врахував свідчення Капели і трохи пом'якшив покарання.

Примітно, священнослужитель Карло Капела був співробітником місії Ватикану в США. Його звинуватили в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії в минулому році. Зокрема, на мобільному телефоні священнослужителя виявили від 40 до 55 фотографій, фільмів і японської анімації.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли священнослужитель Ватикану звинувачується в зберіганні дитячої порнографії. Раніше, в 2014 році подібні звинувачення були пред'явлені архієпископу Юзефу Весоловському. До суду він не дожив.

Крім цього, відомі випадки, коли священнослужителів Ватикану звинувачували і в сексуальних домаганнях.

Джерело: 112 Україна

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