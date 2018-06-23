У Вроцлаві відкрили перехрестя, якому присвоїли ім’я генерала армії УНР

У польському Вроцлаві в суботу відкрили кругове перехрестя, якому присвоїли ім’я генерала армії УНР Марка Безручка. Про це повідомив у Twitter посол України в польщі Андрій Дещиця, передає ЄП.

"Сьогодні у Вроцлаві офіційно відкрито кругове перехрестя, якому надано ім’я генерала армії УНР Марка Безручка", - повідомив український дипломат.

Як інформує Wyborcza.pl, під час відкриття меморіальної таблиці були виконані гімни України та Польщі.

Глава Союзу українців у Вроцлаві Ігор Саламон раніше заявляв, що приурочення імені українського генерала є "символом братерства наших народів". "До сторіччя незалежності Польщі варто пам’ятати, що вона не боролась одна", - зазначив Саламон.

Голова міської ради Вроцлава Яцек Оссовський зауважив, що перехрестя імені Марка Безручка є "ще одним символом нашої спільної історії".

Марко Безручко в 1920 році командував 6-ю Січової стрілецькою дивізією УНР, яка разом із польськими військами визволила Київ 6 травня. Безручко також очолював оборону Замостя у боротьбі проти Червоної Армії і брав участь у розгромі Армії Будьонного під час битви під Комаровом.