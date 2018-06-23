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Україна братиме участь у саміті НАТО, - Клімкін

23 червня, 2018 - 17:52
Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна братиме участь у саміті НАТО та додав, що станом на сьогодні планується засідання Україна-Грузія-НАТО

Про це Клімкін повідомив під час робочого візиту у Трускавець, що на Львівщині, передає РБК .

"Україна братиме участь у саміті НАТО. Станом на сьогодні планується єдине засідання – Україна-Грузія-НАТО. У нас (з Грузією, – ред.) спільні прагнення набути членства в НАТО, здійснюємо реформи, можемо говорити про спільний шлях і спільну мету, тому вибрали формат Україна-Грузія-НАТО. Те, що ми обговоримо безпеку у Чорному морі разом з НАТО і разом з Грузією, робить нас сильніше", – заявив він.

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